وزير التعليم “موسى المقريف”يتفقد مدرسة متضررة في سوق الجمعة

قام وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف يرافقه وفد من السفارة اليابانية يرأسه ماساكي أماديرا، القائم بالأعمال وأعضاء من مراقبة تعليم بلدية سوق الجمعة وعبد القادر موسى، الممثل الخاص لليونيسف وفريق من منظمة اليونيسف بزيارة لمدرسة من المؤسسات التعليمية المتضررة جراء الحرب في طرابلس، للوقوف على تنفيذ برامج التعليم والصحة وحماية الطفل.

واستهدفت الجولة التفقدية، المبنى الرئيسي لمدرسة خليفة الحجاجي الواقعة في نطاق سوق الجمعة التي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة النزاع المسلح في طرابلس وضواحيها، سنة 2019 م والتي تتم صيانتها بتمويل من حكومة اليابان،حيث تخضع المدرسة حالياً لأعمال إعادة تأهيل شاملة، ضمن إطار خطة العمل السنوية مع وزارة التربية والتعليم والتعاون مع مراقبة تعليم بلدية سوق الجمعة وقد بدأت اليونيسف بأعمال الصيانة للمدرسة بسبب الدمار الهائل الذي ترك المدرسة غير صالحة لاستقبال التلاميذ والتلميذات.

وجاء في منشور لليونسيف أن هذا “التدخل” عبر التأهيل سيسمح بالوصول إلى بيئة تعليمية محسنة لما لا يقل عن 850 تلميذ وتلميذة.. وتشمل عملية إعادة التأهيل إصلاح ودهان الأسطح والجدران وتركيب الأبواب والنوافذ وصيانة الكهرباء بالكامل بالإضافة إلى مرافق المياه والصرف الصحي.

وتقترن أعمال إعادة التأهيل -حسب اليونسيف- بتوزيع المواد التعليمية الأساسية: مدرسة في حقيبة، مدرسة في صندوق، مجموعات ترفيهية.. بالإضافة إلى ذلك، تعمل اليونيسف على تسليم مقاعد دراسية.

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