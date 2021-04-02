وزيرة العدل “حليمة البوسيفي” تفتتح مقرين لمحكمة ونيابة “أبوكماش”

حضرت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية “حليمة البوسيفي ” مراسم افتتاح مقر محكمة ونيابة أبوكماش الجزئيتين وبمعيتها رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام وعميد بلدية زوارة المكلف وأعضاء من المجلس البلدي ومدير مديرية الأمن زوارة ورئيسة اللجنة التسييرية أبوكماش رأس أجدير ورئيس نيابة زوارة وعدد من الحقوقيين والشخصيات العامة بالمدينة .

وعُقد على هامش الافتتاح اجتماع في قاعة الاجتماعات بقصر الضيافة في زوارة بحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي ومدير مديرية الأمن زوارة تم خلاله مناقشة ملف أبناء مدينة زوارة الموقوفين، الذين صدر بحقهم حكم البراءة وقرارات الإفراج من النائب العام ولم يتم تنفيذها، فتم التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الأحكام تحقيقاً للعدالة وإحقاقاً للحق وإرساء لمبادىء العدل لإقامة دولة ليبيا المنشودة للجميع-حسب ما جاء في منشور للمكتب الإعلامية بالبلدية .

كما ناقش المجتمعون آلية التعاون المشترك بين بلدية زوارة والقطاعات العدلية والأمنية ودعمها للقيام بواجبها القانوني والأمني في ضبط الأمن، فيما أشار المكتب الإعلامي في منشوره إلى أن المحامى العام بمحكمة استئناف الزاوية قام خلال الأشهر الماضية بزيارة تفقدية لمقر المبني المخصص لنيابة ومحكمة أبوكماش الجزئية برفقة مدير نيابة زوارة ومدير مديرية الأمن ورئيس اللجنة التسيرية لبلدة أبو كماش .

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