“السيدة اليعقوبي”: “النكرة بعيو” سيكون بين القضبان”

تمسكت السيدة اليعقوبي، النائبة المنشقة، عضو منتدى الحوار السياسي، بسجن رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو.

وأعادت اليعقوبي، نشر إفادة القائم بأعمال النائب العام، ردا على الشكوى التي تقدمت بها قبل عامين ضد بعيو، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك وعلقت عليها قائلة:” قبل سنتين ولم أتنازل عن حقي، وسيكون هذا النكرة يوما خلف القضبان”.

وجاء في الإفادة، التي نشرتها عبر حسابها:” بالإشارة إلى الشكوى المقدمة من السيدة كامل اليعقوبي ضد محمد بعيو كونه قائم بسبها والتشهير بها”.

وأضاف الخطاب الموجه من القائم بأعمال النائب العام وقتها إبراهيم مسعود علي إلى اليعقوبي:” يفيد مكتب النائب العام بأنه باشر إجراءات التحقيق في موضوع الشكوى، وأصدر أمرا باستدعاء المشكو فيه للتحقيق معه فيما نسب إليه”.

وأضاف الخطاب:” أعطيت لها هذه الإفادة-يقصد السيدة اليعقوبي- بناء على طلبها لاستعمالها في الأغراض المسموع بها قانونا”.