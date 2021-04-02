طقس صافٍ على أغلب المناطق في ليبيا

أخبار ليبيا24

توقعت أرصاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأحوال الجوية على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الجمعة حارة مناطق غرب ليبيا خاصة يوم الغد بينما تكون معتدلة هذا اليوم على المناطق الشرقية وتنشط الرياح غدا على أغلب مناطق ليبيا وتكون مثيرة للأتربة أحيانا.

ومن المتوقع أن يكون الطقس في رأس أجدير، سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة، صافٍ إلى قليل السحب وتتكاثر السحب تدريجيا بداية من مساء يوم الأحد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

أمّا درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (26- 30) مئوية وتسجل ارتفاعًا يوم الغد حيث تكون ما بين (31- 35) مئوية وتنخفض من مساء يوم الأحد.

وتنبأت الأرصاد أن يكون الطقس في الخليج، سهل بنغازي حتى أمساعد، الواحات ومرادة، صافٍ إلى قليل الغيوم على معظم المناطق في حين تتكاثر السحب هذا اليوم على أقصي الساحل الشرقي وطبرق.

والرياح، شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول من يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة أحيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (19- 24) مئوية ولا تتجاوز هذا اليوم (17) مئوية على الجبل الأخضر وتسجل ارتفاعًا من يوم الغد.

وفي الجفرة، سبها، غـات، غدامس والحمادة، الطقس صافٍ إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد، مما تسبب في إثارة للأتربة والرمال.

أمّا درجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (26- 31) مئوية وتسجل ارتفاعًا بسيط يوم الغد.

وفي الكفرة الكفرة، السرير إلى تازربو، الطقس صافٍ إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أمّا درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (23-28) مئوية وتسجل ارتفاعًا بسيطًا من يوم الغد.