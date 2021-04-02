“فؤاد”: نطمح في انتخاب أشخاص قادرين على إيقاف عبث أمثال “عقيلة”

عبر محمد فؤاد، المحلل السياسي والطبيب الليبي المقيم في إيطاليا، عن أمله في أن تزيح الانتخابات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من المشهد السياسي.

وقال فؤاد في تدوينة على “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، إن “الانتخابات لن توقف العبث”، مضيفا: “ما أطمع فيه هو أن ننتخب أشخاصا قادرين على إيقاف عبث أمثال عقيلة”.

وشدد على أن هؤلاء الأشخاص لابد أن يكونوا “أقوياء بعيدا عن خيارات سابقة تحكم بها التشويه الإعلامي للشخصيات القادرة على أن تقول لا ولا تقدم تنازلات مجانية بحجة مصالح مزعومة”.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل وفقا لخارطة الطريق الليبية، والتي تحث السلطة الجديدة على التمهيد وتهيئة الأجواء للاقتراع.

وأكد المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، فيما دعمت دول مؤتمر برلين السلطة الجديدة وخطواتها نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.