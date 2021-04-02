“صنع الله” يتفقد مستودع مصراتة النفطي

زار مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، مستودع مصراتة النفطي، والذي يعد أهم المستودعات النفطية وعصب نشاط التوزيع للمنتجات النفطية في المنطقة الوسطى والغربية في الوقت الحالي، بحسب بيان صادر عن المؤسسة اليوم الجمعة.

وتفقد صنع الله والوفد المرافق، كافة المرافق والوحدات بالمستودع، حيث تم الاطلاع على سير العمليات، وأعمال إعادة البناء والصيانة الجارية لخزانات الوقود، لزيادة السعات التخزينية في الفترة القريبة المقبلة

كما تم تفقد وحدات دوارات تعبئة أسطوانات غاز الطهي وسير العمل بها.

وأشار البيان، إلى أنه من بين المحطات التي تم تفقدها بالمستودع، قسم الامن والسلامة.

وطالب “صنع الله” بضرورة الالتزام بكافة معايير السلامة المهنية، كما وجه بأهمية القيام بسناريوهات وهمية بشكل دوري ومستمر لعمليات التدريب وكيفية التعامل مع الحرائق ومكافحتها ، وجاهزية رجال الإطفاء في جميع الأوقات تحسباً لأي طارئ.

ونوه بضرورة إتباع مبدأ “السلامة أولاً” دائماً، حفاظاً على سلامة المستخدمين والتي تأتي ضمن أهم أولويات المؤسسة الوطنية للنفط في كافة عملياتها.