امن طرابلس تكشف تفاصيل القبض على” الدرية” المطلوب على ذمة 11 قضية

تمكنت فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس من إلقاء القبض على أحد المطلوبين و” الملقب بالدرية ” والمتهم في إحدى عشر قضية.

وبحسب بيان صادر عن مديرية أمن طرابلس اطلع عليه المشهد الليبي، فإن “الدرية”يواجه تهم ما بين تهديد وسرقات بالإكراه وإتلاف أموال وضرب وتهديد بالسلاح.

وأشار البيان الصادر، إلى أنه صادر بشأنه (11) أمر قبض من النيابة العامة.

ولفت البيان، إلى أنه بعد رصد مكان “الدرية” ونصب كمين محكم ولدى القبض عليه قاومهم بإطلاق النار مما استلزم الرد عليه باستعمال القوة وإصابته في قدمه و تم إسعافه وتحريز سلاح الجريمة.

كما تم ضبط أقواله واتخاذ بشأنه الإجراءات القانونية اللازمة، وفقا للبيان الصادر.

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