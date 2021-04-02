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لميس بن سعد: ناقشت مع السفارة البريطانية دورنا في إخراج المرتزقة وإنجاز الانتخابات

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت لميس بن سعد، عضو لجنة الحوار السياسي، إنها التقت المستشار السياسي لدي السفارة البريطانية بنجامين سيمبسون.
وأضافت “بن سعد” التي شاركت صوره لها مع بنجامين سيمبسون، عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنها ناقشت معه دور ملتقي الحوار السياسي في العملية السياسية، خروج المرتزقة و كافة القوات الأجنبية من الاراضي الليبية.
وأشارت إلى أن اللقاء تطرق الالتزام بموعد الاتنخابات المحدد في خارطة الطريق، والتمكين السياسي للمرأة.

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إخراج المرتزقة إنجاز الانتخابات السفارة البريطانية دور لميس بن سعد ناقش

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • لميس ـ ونجلاء
    أسماء يهود ـ وليس ااسم ليبيين مسلمين ـ على وحدات الأمن الخارجي الليبي التحقق من هويات المتعاملين مع السفارات والشئون الخارجية الليبية

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