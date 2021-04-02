لميس بن سعد: ناقشت مع السفارة البريطانية دورنا في إخراج المرتزقة وإنجاز الانتخابات

قالت لميس بن سعد، عضو لجنة الحوار السياسي، إنها التقت المستشار السياسي لدي السفارة البريطانية بنجامين سيمبسون.

وأضافت “بن سعد” التي شاركت صوره لها مع بنجامين سيمبسون، عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنها ناقشت معه دور ملتقي الحوار السياسي في العملية السياسية، خروج المرتزقة و كافة القوات الأجنبية من الاراضي الليبية.

وأشارت إلى أن اللقاء تطرق الالتزام بموعد الاتنخابات المحدد في خارطة الطريق، والتمكين السياسي للمرأة.