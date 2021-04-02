“جانيس”: تركيا سلّمت “الوفاق” دباباتٍ أمريكيةً وأسلحةً متنوعةً

أكد موقع “جانيس” العسكري، تزويد تركيا لقوات حكومة “الوفاق” بدبابات أميركية، إضافةً إلى أنواع أخرى من الأسلحة.

وكشف الموقع، المهتم بالنشاطات العسكرية حول العالم، عن نقل دبابات M60 إلى ليبيا، إذ أظهرت صور نشرتها وزارة الدفاع التركية تزويد ليبيا بدبابات M60 أمريكية الصنع، سُلّمت للقوات التابعة لحكومة “الوفاق”، والتي حلّت محلها، الآن، حكومة الوحدة الوطنية. التي تمت المصادقة عليها في العاشر من مارس.

الصور التي تم إصدارها عبر حساب وزارة الدفاع التركية على تويتر في 27 مارس؛ أظهرت تدريب الليبيين على ثلاث دبابات M60A1 على الأقل داخل “هنقر” عسكري كبير.

وأشار الموقع إلى أن القوات التابعة لـ”الوفاق” لم تقم، فيما مضى، بتشغيل دبابات M60 مطلقا ، موضحًا أن تركيا ، التي كانت الداعم الرئيس لحكومة “الوفاق الوطني” في المواجهات العسكرية السابقة في ليبيا؛ لديها أعداد كبيرة من دبابات M60A1 و M60A3s.

وذكر الموقع أن صورتين أخريين أظهرتا ليبيين في منشأة يمكن تحديدها على أنها موجودة في تاجوراء، شرق طرابلس، والتي حددتها وزارة الدفاع البريطانية في أكتوبر 2020 على أنها مركز التدريب والتمرين المشترك على الأرض.

وقال الموقع: يوجد هنقران كبيران في المنشأة ، أحدهما يمكن أن يكون هو المكان الذي رصدت فيه الدبابة M60A1s ، التي نشرتها وزارة الدفاع التركية، وحجمه صغير نسبيًا كمكان للتدريب على استخدام الدبابات بسبب المساحة المحدودة للقيادة.

وأشار الموقع إلى أن إحدى الصور التي رصدها أظهرت شاحنة MAN بجوار الخزانات بنفس تكوين الكابينة المستخدمة مع قاذفة الصواريخ المتعددة Roketsan T-122 ، على الرغم من عدم إمكانية رؤية أنابيب الإطلاق.

وأظهرت تغريدة أخرى لوزارة الدفاع التركية في 30 مارس، مسلحين ليبيين يتدربون على مدافع هاوتزر ذاتية الدفع T-155 Fırtına تركية الصنع مع T-122 في الخلفية.

وأضافت أنه على ما يبدو فإن هذه الصورة مع صور أخرى نشرتها وزارة الدفاع التركية في نوفمبر 2020 تم التقاط بعضها في منشأة تاجوراء العسكرية للتدريب، في حين تم أخذ بعض الليبيين للتدريب في تركيا.

المصدر:

https://www.janes.com/defence-news/news-detail/m60-tanks-transferred-to-libya

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