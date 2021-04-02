العكروت: نحن مبالغون في الاستهتار واللامبالاة  في التعامل مع كورونا

قال محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق في سلطنة عمان والبحرين:” واحد من الإثنين مبالغ في القضية، أما فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، مبالغين في الخوف على مواطنيهم أكثر من اللازم ومرعوبين أكثر من المطلوب”- في أشارة إلى التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وتابع العكروت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أما نحن مبالغون في الاستهتار وعدم الاكتراث واللامبالاة، لأن لا توجد ذرّة مقارنة بين إجراءاتهم وإجراءاتنا، زعما من المبالغ؟”.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد اعتمدت خطة للتعامل مع وباء كورونا وخاصة عمليات تلقيح المواطنين من الوباء، ففرنسا أطلقت حملة وطنية للتلقيح وفق عامل السن للحيلولة دون وقوع فوارق اجتماعية وجغرافية بين الناس.

فيما أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء 13.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا.

وفي بريطانيا تلقى أكثر من 30 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19، لكن ليس الجميع هناك متحمسين للتطعيم.