حمودة: لم يتخذ قرار باستبدال دعم الوقود بل تم تشكيل لجنة لدراسته

ليبيا – كشف المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة عن عدم اتخاذ الأخيرة أي قرار بخصوص استبدال دعم المحروقات.

حمودة أشار خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس تابعت مجرياته صحيفة المرصد إلى أن حكومة الوحدة الوطنية شكلت لجنة لدراسة مقترح بالخصوص، ومن ثم عرضه على رئاسة مجلس وزرائها، مبينًا أن طريقة استبدال الدعم ما زالت تحت الدراسة من قبل اللجنة.

وأضاف حمودة أن المواطنين سيتم إطلاعهم على آخر تطورات مخرجات هذه اللجنة خطوة بخطوة؛ نظرًا لما لهذا الأمر من أهمية، مبينًا أن الاستبدال سيساهم في مكافحة التهريب، وسيرفع المعاناة عن المواطنين ممن سيحصلون على البنزين بسعر موحد في كامل ليبيا، ما سيدعم إرساء مبدأ العدالة بين كافة المواطنين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية