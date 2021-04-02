زيادة يومية مخيفة في الهند في إصابات كورونا

أخبار ليبيا24

أعلنت الهند اليوم الجمعة عن 81 ألف و466 إصابة جديدة بكوفيد -19 وهو أعلى رقم يومي في ستة أشهر، إذ تعرضت عدة ولايات لموجة ثانية من فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي للحالات ارتفع إلى 12,3 مليون، مما يجعل الهند ثالث أكثر الدول تضررا بالفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل، بينما ارتفع عدد الوفيات بمقدار 469 إلى 163 ألف و396.

وزادت الهند من حملات التطعيم وسط الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات، بينما تفكر العديد من الولايات في فرض قيود جديدة على حركة الأشخاص.

وأبلغت ولاية ماهاراشترا، الولاية الغربية الأكثر تضررًا من كوفيد_19 حتى الآن، عن ما يصل إلى 43 ألف و183 حالة جديدة اليوم، وهي أعلى مستوياتها منذ انتشار الوباء إلى الهند في مارس 2020.

كما ارتفعت أعداد الإصابات يوم الجمعة في ولايات تشاتيسجاره وكارناتاكا والبنجاب وكيرالا وتاميل نادو وجوجارات وماديا براديش.

وتفكر العديد من الولايات في اتخاذ تدابير رقابة أكثر صرامة، بما في ذلك إغلاق الأماكن الدينية وتقييد السفر بالقطار.

وكانت الهند قد فرضت واحدة من أقسى عمليات الإغلاق في العالم للسيطرة على فيروس كورونا في أوائل العام الماضي.

ولكن تم تخفيفها لإنقاذ الاقتصاد، وتراجعت الحالات تدريجيًا في وقت لاحق من العام.