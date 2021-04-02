توقعات طقس ليبيا خلال الأيام القادمة بدءاً من اليوم الجمعة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 2 ابريل 2021.

وأشار المركز، في الملخص العام، إلى أن درجات الحرارة تسجل ارتفاع على مناطق غرب ليبيا خاصة يوم الغد بينما تكون معتدلة هذا اليوم على المناطق الشرقية وتنشط الرياح غدا على أغلب مناطق ليبيا وتكون مثيرة للأتربة أحيانا.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: صافي إلى قليل السحب وتتكاثر السحب تدريجيا بداية من مساء يوم الأحد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .

• الرياح:جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26- 30) مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد حيث تكون ما بين (31- 35) مْ وتنخفض من مساء يوم الأحد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: صافي إلى قليل الغيوم على معظم المناطق في حين تتكاثر السحب هذا اليوم على أقصي الساحل الشرقي وطبرق.

• الرياح:شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول من يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة أحيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (19- 24) مْ ولا تتجاوز هذا اليوم (17) مْ على الجبل الأخضر وتسجل ارتفاع من يوم الغد .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس:صافي إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

• الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد مما تسبب في إثارة للأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (26- 31) مْ وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:صافي إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

• الرياح:شمالية شرقية إلي متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (23-28) مْ وتسجل ارتفاع بسيط من يوم الغد.

غروب الشمس علي مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:27 )

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:52 ).

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي