“كورونا” يُهاجم أطفال كاباو.. وتحرّك سريع لرصد الحالات

ناشدت لجنة مجابهة “كورونا” في بلدية كاباو، جميع الفئات العمرية، من عمر شهر إلى 18 شهرًا، ضرورة التوجّه إلى مستشفى كاباو لأخذ مسحات أنفية لهذه الفئة العمرية المستهدفة.

ولاحظت اللجنة أن رقعة انتشار الفيروس، في موجته الثالثة، كانت كبيرةً بين جميع الفئات العمرية، وتم رصد حالات بين الرضع والأطفال بين عمر ثلاثة أشهر و16 عامًا داخل البلدية.

وحضر الدكتور كامل التلوع، استشاري طب الأطفال؛ للكشف على كل الحالات، وأخذ كافة البيانات لإجراء الدراسات على هذا التطور، ورصده وتبيان الوضع الوبائي داخل البلدية.

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