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شاب يقتل أمه وأخته وطفلتها رميا بالرصاص في طرابلس

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استيقظ أهالي منطقة خلة الفرجان بالعاصمة طرابلس على فاجعة مقتل سيظة وبنتها وحفيدتها.

وذكرت مصادر لـ«الساعة 24» أن جريمة القتل تجرد فيها الابن عن أوثق رباط بقتله لأمه وشقيقتيه وابنة أخته ذات الـ١١ عاما.

ولفتت المصادر إلى أن الجريمة دافعها الغيرة والشرف، مشيرة إلى أن المجرم غادر السجن قبيل ارتكاب جريمته.

وفي السياق نفسه، أوضحت مصادر أمنية ، أن المجرم قام بقتلهن قبل عامين رميا بالرصاص، ودفنهن في حديقة المنزل الكائن في منطقة خلة الفرجان بعمق حوالي 3 أمتار.

وأكدت المصادر الأمنية أن الأجهزة المختصة ألقت القبض على المتهم وبالتحقيق معه اعترف بالجريمة بالكامل.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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