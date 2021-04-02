اصابات مرتفعة | تفاصيل الموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا اليوم 2 ابريل 2021

فيما يلي ننشر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 01 أبريل 2021 م وفقا للبيان رقم (369) .

وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (6322) عينة موزعة على المختبرات التالية :

المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1381) عينة مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (3140) عينة مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (397) عينة مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (146) عينة مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (73) عينة مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (525) عينة المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (80) عينة مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (56) عينة مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (99) عينة مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (41) عينة مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (27) عينة مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (7) عينات مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (95) عينة مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة مختبر مصحة النفط طرابلس عدد (33) عينة مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (31) عينة مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (190) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

ـــ عدد (5214) عينة سالبة

ـــ عدد (1108) عينة موجبة ( 919 جديدة + 189 مخالطة )

ـــ نسبة الحالات الموجبة (17.5%)

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

طرابلس

عدد 556 حالة جديدة

عدد 61 حالة مخالطة مصراته

عدد 42 حالة مخالطة العجيلات

عدد 7 حالة جديدة الجفرة

عدد 5 حالة جديدة كاباو

عدد 22 حالة جديدة زليتن

عدد 20 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة الرحيبات

عدد 2 حالة جديدة الماية

عدد 16 حالة جديدة السواني بن ادم

عدد 4 حالة جديدة اسبيعة

عدد 16 حالة جديدة

عدد 16 حالة مخالطة يفرن

عدد 5 حالة جديدة بني وليد

عدد 11 حالة جديدة مسلاته

عدد 10 حالة جديدة المعمورة

عدد 5 حالة جديدة الزاوية الغرب

عدد 21 حالة جديدة السائح

عدد 9 حالة جديدة الزاوية المركز

عدد 26 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة الكفرة

عدد 1 حالة جديدة سبها

عدد 6 حالة جديدة الغريفة

عدد 7 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة الزاوية الجنوب

عدد 3 حالة جديدة زواره

عدد 35 حالة مخالطة درج

عدد 3 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة القبة

عدد 3 حالة جديدة الحوامد

عدد 11 حالة جديدة خليج السدرة

عدد 8 حالة جديدة اجدابيا

عدد 4 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة الخمس

عدد 15 حالة جديدة ترهونة

عدد 9 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة الاصابعة

عدد 6 حالة جديدة تازربو

عدد 1 حالة جديدة قصر بن غشير

عدد 11 حالة جديدة جنزور

عدد 26 حالة جديدة صبراته

عدد 14 حالة جديدة سرت

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة القره بوللي

عدد 3 حالة جديدة غريان

عدد 1 حالة جديدة سوق الخميس امسيحل

عدد 11 حالة جديدة العربان

عدد 1 حالة جديدة العامرية

عدد 1 حالة جديدة غدامس

عدد 14 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة الرياينة

عدد 11 حالة جديدة المنشية الجميل

عدد 10 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 424 ) حالة شفاء حسب المدن

عدد 312 حالة في طرابلس عدد 1 حالة في القبة عدد 10 حالات في اجدابيا عدد 9 حالات في الحوامد عدد 2 حالة في طبرق عدد 1 حالة في مسلاته عدد 11 حالة في اسبيعة عدد 55 حالة في مصراته عدد 2 حالة في درج عدد 21 حالة في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 4 ) حالات الوفاة

عدد 1 حالة في بني وليد عدد 1 حالة في طبرق عدد 1 حالة في نالوت عدد 1 حالة في السائح

الإحصاءات العامة

إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 161088 الحالات النشطة : 10116 المتعافين : 148288 الوفيات : 2684

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي