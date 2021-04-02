اصابات مرتفعة | تفاصيل الموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا اليوم 2 ابريل 2021

فيما يلي ننشر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 01 أبريل 2021 م وفقا للبيان رقم (369) .
وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (6322) عينة موزعة على المختبرات التالية :
- المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1381) عينة
- مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (3140) عينة
- مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (397) عينة
- مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (146) عينة
- مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (73) عينة
- مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (525) عينة
- المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (80) عينة
- مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (56) عينة
- مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (99) عينة
- مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (41) عينة
- مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (27) عينة
- مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (7) عينات
- مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (95) عينة
- مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة
- مختبر مصحة النفط طرابلس عدد (33) عينة
- مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (31) عينة
- مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (190) عينة
وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :
ـــ عدد (5214) عينة سالبة
ـــ عدد (1108) عينة موجبة ( 919 جديدة + 189 مخالطة )
ـــ نسبة الحالات الموجبة (17.5%)
وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :
- طرابلس
عدد 556 حالة جديدة
عدد 61 حالة مخالطة
- مصراته
عدد 42 حالة مخالطة
- العجيلات
عدد 7 حالة جديدة
- الجفرة
عدد 5 حالة جديدة
- كاباو
عدد 22 حالة جديدة
- زليتن
عدد 20 حالة جديدة
عدد 6 حالة مخالطة
- الرحيبات
عدد 2 حالة جديدة
- الماية
عدد 16 حالة جديدة
- السواني بن ادم
عدد 4 حالة جديدة
- اسبيعة
عدد 16 حالة جديدة
عدد 16 حالة مخالطة
- يفرن
عدد 5 حالة جديدة
- بني وليد
عدد 11 حالة جديدة
- مسلاته
عدد 10 حالة جديدة
- المعمورة
عدد 5 حالة جديدة
- الزاوية الغرب
عدد 21 حالة جديدة
- السائح
عدد 9 حالة جديدة
- الزاوية المركز
عدد 26 حالة جديدة
عدد 7 حالة مخالطة
- الكفرة
عدد 1 حالة جديدة
- سبها
عدد 6 حالة جديدة
- الغريفة
عدد 7 حالة جديدة
عدد 3 حالة مخالطة
- الزاوية الجنوب
عدد 3 حالة جديدة
- زواره
عدد 35 حالة مخالطة
- درج
عدد 3 حالة جديدة
عدد 2 حالة مخالطة
- القبة
عدد 3 حالة جديدة
- الحوامد
عدد 11 حالة جديدة
- خليج السدرة
عدد 8 حالة جديدة
- اجدابيا
عدد 4 حالة جديدة
عدد 4 حالة مخالطة
- الخمس
عدد 15 حالة جديدة
- ترهونة
عدد 9 حالة جديدة
عدد 4 حالة مخالطة
- الاصابعة
عدد 6 حالة جديدة
- تازربو
عدد 1 حالة جديدة
- قصر بن غشير
عدد 11 حالة جديدة
- جنزور
عدد 26 حالة جديدة
- صبراته
عدد 14 حالة جديدة
- سرت
عدد 4 حالة جديدة
عدد 1 حالة مخالطة
- القره بوللي
عدد 3 حالة جديدة
- غريان
عدد 1 حالة جديدة
- سوق الخميس امسيحل
عدد 11 حالة جديدة
- العربان
عدد 1 حالة جديدة
- العامرية
عدد 1 حالة جديدة
- غدامس
عدد 14 حالة جديدة
عدد 8 حالة مخالطة
- الرياينة
عدد 11 حالة جديدة
- المنشية الجميل
عدد 10 حالة جديدة
تفاصيــــل الـــــ ( 424 ) حالة شفاء حسب المدن
- عدد 312 حالة في طرابلس
- عدد 1 حالة في القبة
- عدد 10 حالات في اجدابيا
- عدد 9 حالات في الحوامد
- عدد 2 حالة في طبرق
- عدد 1 حالة في مسلاته
- عدد 11 حالة في اسبيعة
- عدد 55 حالة في مصراته
- عدد 2 حالة في درج
- عدد 21 حالة في الزاوية المركز
تفاصيــــــل الــــ ( 4 ) حالات الوفاة
- عدد 1 حالة في بني وليد
- عدد 1 حالة في طبرق
- عدد 1 حالة في نالوت
- عدد 1 حالة في السائح
الإحصاءات العامة
- إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 161088
- الحالات النشطة : 10116
- المتعافين : 148288
- الوفيات : 2684
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