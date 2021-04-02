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«مكافحة الأمراض»: 1108 إصابات جديدة بـ«كورونا» وشفاء 424 حالة

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1108 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 424 حالة، في حين توفى 4 آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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