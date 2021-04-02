“الغارديان”: عائلة مصور صحفي تطالب حكومة الدبيبة بالتحقيق في مقتله بليبيا عام 2011

دشنت أسرة مصور كان مقيما في المملكة المتحدة، قُتل عام 2011 في ليبيا، حملة للضغط على الحكومة الجديدة للتحقيق في وفاته.

وقالت صحيفة “الغارديان” في تقرير لها رصدته وترجمته “الساعة 24″، إنه تم إطلاق النار على أنطون هامرل، 41 عامًا، بعد استهدافه كجزء من مجموعة صغيرة من الصحفيين، بما في ذلك الصحفي الأمريكي جيمس فولي الذي اختطفه بعد ذلك تنظيم “داعش” في سوريا وقتله.

وكان هامرل يغطي الصراع في عام 2011 عندما تعرضت المجموعة التي كان معها لإطلاق النار في موقع صحراوي بالقرب من البريقة في 5 أبريل 2011.

أمل السلطة الجديدة

وتقول “الغارديان” إنه في البداية، قاد المسؤولون الليبيون الأسرة إلى الاعتقاد بأن الصحفيين الأربعة قد تم أسرهم، وبعد ستة أسابيع ونصف فقط، عندما تم الإفراج عن الناجين، تم الكشف عن مقتل هامرل، وترك جثته في الصحراء.

ومنذ وفاته، كانت هناك معلومات متفرقة وغامضة حول مكان جسده، مع اقتراح في عام 2012 أنه تم العثور على جثة مطابقة لوصفه في مقبرة جماعية لـ 170 شخصًا، وتم أخذ عينات من الحمض النووي، ولكن لم يتم تسليمها للمعالجة.

وتأمل زوجة هامرل، بيني سوخراج هامرل، التي كانت قد أنجبت للتو الطفل الثاني للزوجين عندما قُتل هامرل، أن تتخذ الحكومة الجديدة في ليبيا أخيرًا إجراءات للمساعدة في العثور على جثة هامرل وتفسير وفاته.

وقالت بيني: “لقد كان الأمر صعبًا، 10 سنوات صعبة للغاية بالنسبة للعائلة، لكن نأمل بعد كل هذه السنوات أن يكون هناك نكهة مختلفة في الهواء، مستوى مختلف من القيادة قد ينظر إلى الأمور بطريقة مختلفة”.

وأضافت، “لذلك نحن متفائلون، لديهم أشياء تحت تصرفهم كان ينبغي أن يكونوا قادرين على استخدامها إذا كانوا سيأخذون في الاعتبار ما مررنا به، لأننا لم يكن لدينا حتى جسد. أن تعتقد أنك عرفت شخصًا ما كنت قد سمعت صوته في اليوم السابق، وفجأة اختفى، هناك دائماً شرخ حقيقي”.

جريمة حرب ساقطة

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه تم التحقيق في القضية لفترة وجيزة باعتبارها جريمة حرب من قبل محكمة الجنايات الدولية، لكنها أُسقطت بعد وفاة معمر القذافي وسقوط نظامه.

وتابعت “الغارديان”: “عدم وجود جثة يعني عدم إجراء تحقيق في وفاة هامرل في المملكة المتحدة، حيث كان يعيش هامرل، وهو والد لطفلين، مع عائلته، ويحمل هامرل الجنسيتين النمساوية والجنوب أفريقية”.

وواصلت الصحيفة البريطانية “بعد سنوات من الفوضى والصراع في ليبيا، تأمل الأسرة في أن تتمكن الحكومة المؤقتة الجديدة من مساعدتهم في تحديد مكان جثته”.

تدويل القضية

ولفتت الصحيفة إلى أن عائلة هامرل كلفت لتمثيلها، المحامية الإيرلندية كاويلفيون غالاغر، التي شاركت بشكل كبير في الضغط لتأمين العدالة للصحفية المالطية المغدورة دافني كاروانا غاليتسيا، كما يتم دعمها من قبل والدة الصحفي الأمريكي فولي.

ومع حلول الذكرى العاشرة لمقتل هامرل يوم الاثنين، تخطط عائلته لنقل القضية إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء، إذ إن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري.

وقالت المحامية غالاغر: “ظاهريًا، نعتقد أن هناك دليلًا معقولاً على الاعتقاد بأن مقتل أنطون كان جريمة حرب”، مضيفةً أن البحث في وفاة هامرل، الذي كان جيمس فولي يعمل عليه وقت مقتله، قد تم توفيره لحملة المطالبة بالتحقيق في وفاة هامرل.

وتابعت غالاغر: “لم يكن الحدث مجرد صحفيين عالقين في تبادل لإطلاق النار، إذ تم التعرف عليهم كمدنيين وصحفيين عندما تم استهدافهم، وقتل أنطون خلال عملية اختطاف قسري”.

وأضافت، أنه في فترة تدخل حلف الناتو، “تعامل المجتمع الدولي مع موته بهز كتفيه”.