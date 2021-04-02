طرابلس تحتضن ندوة لنشر التوعية الثقافية حول الهوية والتعريف بالتراث

ليبيا – شهد مقر وزارة السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس إقامة الندوة الثقافية “إسهامات حضارية من عمق الصحراء الليبية”.

ووفقًا لما جاء في بيانات صحفية صادرة عن مركز الدراسات التباوية المنظم للندوة والوزارة وما ورد في وكالة الأنباء الليبية وتابعته صحيفة المرصد، فقد شارك فيها مدير عام المركز عبد الله لبن، ونخبة من الخبراء والمتخصصين، في مجال التاريخ والتراث الثقافي وشخصيات مجتمع مدني ومهتمين بالشأن الثقافي.

وأتت الندوة في إطار سعي مركز الدراسات التباوية لنشر التوعية الثقافية حول الهوية الليبية والتعريف بالتراث الليبي، لما له من أهمية بنقل قيم ورسائل تاريخية وفنية وجمالية تساهم في إعطاء معانٍ لحياة الشعوب، ليتم افتتاحها بمحاضرة ثقافية قدمها الباحث في التراث الليبي رمضان الشيباني.

وتضمنت المحاضرة عروضًا مرئية حول التراث الليبي في وادي متخندوش، وما يحتويه من كنوز تراثية، تتمثل في أدوات طحن ومواقد النيران والمقابر والتشكيلات الحجرية والأدوات الحجرية وفخاخ الصيد الحجرية التي ترجع إلى 500 ألف سنة، فضلًا عن تناولها المشاكل والإهمال الذي يتعرض له التراث.

وتطرقت المحاضرة لتأثير شركات النفط على التراث وما يسببه من تلوث بصري ومحو من طبقات الأرض، فيما صرح لبن قائلًا: إن المركز هو مؤسسة بحثية مختصة بالثقافة واللغة التباوية ومنظمة مجتمع مدني، مع تأكيده على ضرورة إقامة الندوات للتعريف بالتراث التباوي الليبي، وما له من أهمية، فهو فريد وغير قابل للاستبدال.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية