شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال (الجمعة 2 أبريل 2021)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء طرح الأحمال في الجناح الغربي والجنوبي، اليوم الجمعة لمدة ساعتين.

وأشارت إلى طرح الأحمال في الجناح الشرقي من ساعتين إلى ثلاث ساعات، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكدت الشركة ضرورة مراعاة المتغيرات المستجدة على الشبكة، والتواصل معها في حال زيادة عدد ساعات طرح الأحمال عن المعلن.

كما أرجعت، في بيانات سابقة، انقطاع الخدمة إلى عدة عوامل منها الحاجة إلى صيانة الشبكة، إضافة إلى وقائع سرقة المعدات وأسلاك الكهرباء.

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