نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الجمعة (02/04/2021)…

وجاءت التفاصيل كالأتي: الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09:عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

التحذير : لا يوجد .

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• صافية إلى ظهور بعض السحب .

• الريح قبلي إلى شرقي يتحول تدريجياً إلى شلوق ويوم الغد إلى باش سـرعتــه ما بين (05– 15 ) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–1.00) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر(16) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• صافية إلى قليلة السحب .

• الريح متغير الاتجاه إلى براني على الخليج وبنغازي بينما يكون شرش إلى متغير الاتجاه على باقي الساحل ، يتحول يوم الغد إلى شلوق على طول الساحل سـرعتــه ما بين (05– 15 ) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–1.25) متر .

• البحر خفيف الموج إلى هادئ .

• درجة حرارة سطح البحر(16) مْ.

• الرؤيـة جيدة .

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