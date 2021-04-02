نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الجمعة (02/04/2021)…
وجاءت التفاصيل كالأتي: الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09:عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.
التحذير : لا يوجد .
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• صافية إلى ظهور بعض السحب .
• الريح قبلي إلى شرقي يتحول تدريجياً إلى شلوق ويوم الغد إلى باش سـرعتــه ما بين (05– 15 ) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–1.00) متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر(16) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• صافية إلى قليلة السحب .
• الريح متغير الاتجاه إلى براني على الخليج وبنغازي بينما يكون شرش إلى متغير الاتجاه على باقي الساحل ، يتحول يوم الغد إلى شلوق على طول الساحل سـرعتــه ما بين (05– 15 ) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–1.25) متر .
• البحر خفيف الموج إلى هادئ .
• درجة حرارة سطح البحر(16) مْ.
• الرؤيـة جيدة .
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