نوفا: ليبيا تعتمد على إيطاليا في استعادة الروابط الجوية مع بقية العالم

ليبيا – قالت وكالة “نوفا” الإيطالية إن إيطاليا تساعد ليبيا ليس فقط في إعادة بناء مطار طرابلس الدولي، ولكن في استعادة الروابط الجوية مع بقية العالم.

الوكالة أضافت في تقرير لها أمس الخميس أن الرحلات المجدولة حاليًا في ليبيا يمكنها الطيران بالحد الأقصى إلى تركيا وتونس ومصر والأردن والسودان، عبر مطاري معيتيقة شرقي طرابلس وبنينا في مدينة بنغازي.

كما كشفت أن شركة إيناف الإيطالية لخدمات الطيران المدني أجرت تعاونًا منذ فترة طويلة مع السلطات الليبية، للسماح بتوفير خدمات الملاحة الجوية من أجل ضمان التشغيل الكامل.

وبحسب الوكالة، فإن تنصيب سلطة تنفيذية موحدة جديدة في طرابلس يمكن أن يساعد في حلحلة هذا الوضع، مضيفة أن الحكومة تدفع لاستعادة الروابط مع بقية العالم، فيما يمكن لإيطاليا تقديم مساعدة ملموسة في هذا السياق.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية