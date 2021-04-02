الصويعي: تصريحات الدبيبة بشأن الأمن القومي المصري تفتح الباب لتغيّر استرتيجي بين طرابلس والقاهرة

ليبيا – قال الباحث السياسي أحمد الصويعي إن الجانب الأمني حساس جدًا، خاصة فيما يتعلق بدول الجوار الليبي.

الصويعي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس، رأى أن الأمن القومي لمصر هو امتداد للأمن القومي لليبيا والعكس، وأن أي خطر يمس بأحد البلدين يعني احتمالية أن يُهدد الأمن في البلد الآخر، سواء كان ذلك التهديد أمنيًا بشكله ومفهومه المعروف، أو في صورة أمن مائي.

وعلق الصويعي على تصريحات رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة التي أشار فيها إلى أن الأمن القومي لمصر جزء من الأمن القومي الليبي، قائلًا: “إن هذا الموقف تكمن أهميته في كونه قد يفتح باب محور تغيير استراتيجي بين طرابلس والقاهرة على عدة مستويات، لتجاوز أزمات السنوات الماضية وتجسير العلاقة بين البلدين، بما يعود عليهما بالنفع والفائدة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية