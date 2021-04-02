بالصور..تركيا تدرب قوات حكومة الوفاق الليبية على المدافع ذاتية الحركة "فرتينا-تي 155"

يقوم المتخصصون الأتراك في ليبيا بتدريب جنود من قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية على تشغيل منظومات المدفعية الحديثة ذاتية الحركة “فرتينا-تي عيار 155”.

تعتبر هذه المدافع ذاتية الحركة حاليا واحدة من أحدث الأسلحة في دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقد تم إنشاؤها بمساعدة كوريا الجنوبية على أساس مدافع “ثاندر- كي 9” ذاتية الحركة، وفقا لما نقلته صحيفة “روسيسكايا غازيتا” الروسية.

وتؤمن المعدات الإلكترونية تحكما آليا عالي المستوى لعمليات التصويب. حيث يمكن للقذائف أن تصيب أهدافا على مسافات تصل إلى 40 كم. الحد الأقصى لمعدل إطلاق النار هو 6 قذائف في الدقيقة.