مكافحة الهجرة وإمدادات الغاز أبرز ملفات زيارة رئيس وزراء إيطاليا إلى ليبيا

سلطت وكالة «نوفا» الإيطالية الضوء على زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى العاصمة الليبية طرابلس، المقررة الثلاثاء المقبل، كونها أولى جولاته الخارجية منذ توليه مهام منصبه.

وأشارت إلى تضمن الزيارة عدة ملفات منها «مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهدئة الأوضاع في البلاد، وإمدادات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب جرين ستريم، فضلا عن إعادة إعمار البنى التحتية الليبية».

ولفتت إلى السرية التي «أحاطت بالمشروعات والاتفاقيات» المتوقع أن يتفق عليها خلال الزيارة، موضحة أن الدبلوماسية الاقتصادية الإيطالية تعمل على عدة ملفات منها اتفاقية بين البلدين لانتقال الطاقة.

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ونقلت الوكالة عن مصادر ليبية، لم تسمها، إن الاتصالات جارية الآن من أجل التوقيع على اتفاقية لتطوير شراكة قوية في قطاع انتقال الطاقة.

وأضافت المصادر أن الأمر يتعلق باتفاقية جديدة طويلة الأجل قد تشمل بناء محطات من مصادر الطاقة المتجددة في الجنوب.

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