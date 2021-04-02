ليبيا: ماذا ينتظر الإعلاميون من الحكومة الجديدة؟

ويلات الحرب والنزاع الليبي أرخت بظلالها على الإعلاميين الليبيين حيث رصدت منظمات حقوقية محلية ودولية عددا من حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون، منذ اندلاع المواجهات المسلحة في البلاد عام 2014 إلى جانب مقتل نحو عشرين صحفيا داخل ليبيا خلال السنوات العشر الماضية. أوضاع دفعت بعشرات الصحفيين إلى مغادرة ليبيا فيما أخضع المتحاربون المحليون الإعلاميين الذي بقوا داخل البلاد لمراقبة صارمة وزجوا بهم في أحيان كثيرة في أتون النزاع محولين المؤسسات الإعلامية إلى منابر دعائية. فما هي توقعات الإعلاميين الليبيين ومطالبهم بعدما وضعت الحرب أوزارها وأصبحت هناك سلطة سياسة واحدة تحكم البلاد؟ وماهي، في نظرهم، أولويات إعادة بناء قطاع الإعلام؟ وكيف يقيمون رؤية السلطة الجديدة في هذا المضمار؟ أسئلة نطرحها في هذه الحلقة على الإعلامية سعدة الصابري، الكاتب الصحفي عاشور الشامس، الصحفي أحمد السنوسي والمدير التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة محمد الناجم.

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