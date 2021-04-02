لجنة مجابهة كورونا كاباو: رصدنا إصابات لرضع وأطفال بين عمر الـ 3 أشهر و16 عامًا

ليبيا – طالبت لجنة مجابهة جائحة فيروس كورونا في بلدية كاباو أمس الخميس جميع الفئات العمرية من عمر شهر إلى عمر 18سنة التوجه لمستشفى كاباو لأخذ مسحات أنفية لهذه الفئة العمرية المستهدفة.

اللجنة قالت عبر المكتب الإعلامي لمجلس بلدية كاباو إن طبيب الأطفال الدكتور كامل التلوع استشاري طب الأطفال سيقوم بالكشف على كل الحالات المذكورة سابقًا، لأخد كافة البيانات لدراسة هذا الأمر.

وأضافت اللجنة أن إنتشار الفيروس في موجته الثانية حيث يعدُّ أقوى وأشدّ عداوة من ذي قبل، وقد أصاب جميع الأعمار حتى الفئات العمرية الصغيرة، وتم رصد إصابات للرضع والأطفال بين عمر 3 أشهر و 16 عامًا داخل البلدية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية