مسلحان يقيمان بوابة وهمية بالطريق الجبلي في “المجابرة” لسرقة المارة بالإكراه

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين مسلحين قاما بعمليات سطو على المواطنين بالطريق الجبلى “الشليونى” بمنطقة المجابرة، من خلال بوابة وهمية، أوقفا فيها المارة للسطو عليهم وتهديدهم بالسلاح.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن القبض على المجرمين جاء ضمن جهود الأجهزة الأمنية وخطتها لضبط الامن والاستقرار في مختلف المناطق .

وتمكن أفراد مركز شرطة المجابرة ووحدة البحث الجنائى كاباو بالتعاون مع عناصر الدعم المركزى نالوت من القبض على المتهمين، وبحوزتهما مبلغا ماليا وأقراصا مخدرة، وكذلك سلاح نوع كلاشنكوف يتم استعماله لعملياتهما الإجرامية، واتخدت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المجرمين