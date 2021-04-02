«مركز مكافحة الأمراض» يكشف حصيلة كورونا في الـ 24 ساعة الماضية

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 1108 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 424 حالة، فضلا عن وفاة 4 مصابين.

وقال المركز، في بيانه الصادر اليوم الجمعة، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 161088 حالة، وكانت الحالات النشطة منها 10116حالة، وتعافى 148288، أما الوفيات بلغت 2684 حالة.

وأوضح بيان الوضع الوبائي اليومي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس الأول من أبريل 2021 م وفقا للبيان رقم 369، أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسلم 6322 عينة موزعة على المختبرات التالية:-

المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1381) عينة مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (3140) عينة مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (397) عينة مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (146) عينة مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (73) عينة مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (525) عينة المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (80) عينة مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (56) عينة مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (99) عينة مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (41) عينة مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (27) عينة مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (7) عينات مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (95) عينة مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة مختبر مصحة النفط طرابلس عدد (33) عينة مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (31) عينة مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (190) عينة

وأوضح البيان، أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :عدد (5214) عينة سالبة ، وعدد (1108) عينة موجبة ( 919 جديدة + 189 مخالطة، نسبة الحالات الموجبة 17.5%)

وبينت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:-

طرابلس

عدد 556 حالة جديدة

عدد 61 حالة مخالطة

مصراته

عدد 42 حالة مخالطة

العجيلات

عدد 7 حالة جديدة

الجفرة

عدد 5 حالة جديدة

كاباو

عدد 22 حالة جديدة

زليتن

عدد 20 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

الرحيبات

عدد 2 حالة جديدة

الماية

عدد 16 حالة جديدة

السواني بن ادم

عدد 4 حالة جديدة

اسبيعة

عدد 16 حالة جديدة

عدد 16 حالة مخالطة

يفرن

عدد 5 حالة جديدة

بني وليد

عدد 11 حالة جديدة

مسلاته

عدد 10 حالة جديدة

المعمورة

عدد 5 حالة جديدة

الزاوية الغرب

عدد 21 حالة جديدة

السائح

عدد 9 حالة جديدة

الزاوية المركز

عدد 26 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

سبها

عدد 6 حالة جديدة

الغريفة

عدد 7 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

الزاوية الجنوب

عدد 3 حالة جديدة

زواره

عدد 35 حالة مخالطة

درج

عدد 3 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

القبة

عدد 3 حالة جديدة

الحوامد

عدد 11 حالة جديدة

خليج السدرة

عدد 8 حالة جديدة

اجدابيا

عدد 4 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

الخمس

عدد 15 حالة جديدة

ترهونة

عدد 9 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

الاصابعة

عدد 6 حالة جديدة

تازربو

عدد 1 حالة جديدة

قصر بن غشير

عدد 11 حالة جديدة

جنزور

عدد 26 حالة جديدة

صبراته

عدد 14 حالة جديدة

سرت

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

القره بوللي

عدد 3 حالة جديدة

غريان

عدد 1 حالة جديدة

سوق الخميس امسيحل

عدد 11 حالة جديدة

العربان

عدد 1 حالة جديدة

العامرية

عدد 1 حالة جديدة

غدامس

عدد 14 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

الرياينة

عدد 11 حالة جديدة

المنشية الجميل

عدد 10 حالة جديدة