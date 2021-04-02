“مكافحة الأمراض” يُسجّل 1108 إصابات بـ”كورونا”

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن 1108 إصابات بفيروس “كورونا”، بحسب التحديث اليومي للوضع الوبائي في ليبيا، وذكر المركز أن الحالات انقسمت بين 919 حالة جديدة و 189 حالة مخالطة.

وفصلت لجنة الإعلام والتواصل بيان الحالات المصابة بحسب المدن إذ سجلت مدينة طرابلس 617 حالة مصابة بالفيروس في أعلى معدل بين المدن، بينما سجلت مصراتة 42 حالة، وتفاوتت النسب العالية بين زوارة التي سجلت 35 حالة مخالطة والزاوية المركز التي سجلت 44 حالة مصابة تليها السبيعة التي قفزت الحالات فيها إلى 32 حالة.

وذكر بيان المركز أن حالات الشفاء بلغت 424 حالة، بينما سجلت الوفيات جراء الوباء أربع حالات وفاة، واحدة في كل من بني وليد وطبرق ونالوت والسائح.

لتصل بذلك أعداد الإصابات في إجمالي إحصاءاتها في ليبيا إلى مئة وواحد وستين ألفًا وثماني وثمانين إصابة، وشفي من المرض حتى هذه اللحظة مئة وثمانية وأربعون ألفًا ومائتان وثمانٍ وثمانون، وتوفي حتى هذا البيان ألفان وستمائة وأربعة وثمانون شخصًا.

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