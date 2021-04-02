قائد «إيريني» السابق: تمديد صلاحية العملية اعتراف بفاعليتها في مراقبة توريد السلاح إلى ليبيا

قال القائد السابق عملية «إيريني» الأوروبية، الأدميرال فابيو أغوستيني إن تمديد صلاحية العملية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، يمثل «اعتراف بفعاليتها وحياديتها» في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

جاء حديث الأدميرال أغوستيني خلال مراسم تنصيب قائد القوة الجديد، الأدميرال البحري الإيطالي ستيفانو فرومينتو، خلفا للقيادة اليونانية، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وتابع أغوستيني: «لقد اختتمت عملية إيريني لتوها عامها الأول من النشاط، وفي هذه الأيام بالذات مدد المجلس الأوروبي تفويضها لمدة عامين آخرين»، مشيرا الى أن ذلك «يؤكد إرادة الاتحاد الأوروبي في الحفاظ بالالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر برلين بشأن ليبيا والاعتراف بعملنا الفعال والمحايد في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي».

وفي 26 مارس الماضي، مدد المجلس الأوروبي تفويض العملية العسكرية لسياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط (إيريني) حتى 31 مارس العام 2023

وتتخذ العملية من روما مقرًا رئيسيًا لها، وقد قامت بأكثر من 2300 دوريّة بحريّة للتحقّق من السّفن التجاريّة، وما يقارب 100 مقاربة وديّة وثماني عمليات تفتيش، مع مصادرة الشحنات غير القانونية ومنع التصدير غير القانوني للوقود، خلال عام من مهمتها.

وراقبت المهمة 16 ميناء ومنشأة نفطية ليبية و25 مطارًا ومهبطًا، وما يقرب من 200 رحلة جوية يشتبه في أنها تحمل شحنات عسكرية من وإلى ليبيا، وقد جرت مشاركة هذه المعلومات مع الأمم المتحدة.

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