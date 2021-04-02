وكالة أنباء “نوفا”: رئيس الوزراء الإيطالي يزور ليبيا الثلاثاء القادم

أعلنت وسائل إعلام إيطالية عن عزم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، زيارة العاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء القادم.

وقالت وكالة أنباء نوفا الإيطالية، إن هذه أول زيارة رسمية لدراجي إلى الخارج منذ توليه مهام منصبه.

وأشارت إلى أن الزيارة تتضمن عدة ملفات منها مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهدئة الأوضاع في البلاد وإمدادات الغاز عبر خط أنابيب جرين ستريم، فضلاً عن إعادة إعمار البنى التحتية الليبية.

وقالت الوكالة: “يأتي هذا فيما تنطبق أقصى درجات السرية على المشروعات التي ينبغي الإعلان عنها وأي اتفاقيات من الممكن توقيعها”.

وقالت مصادر ليبية للوكالة إن الاتصالات جارية الآن من أجل التوقيع على اتفاقية لتطوير شراكة قوية في قطاع انتقال الطاقة.

وأضافت المصادر أن الأمر يتعلق باتفاقية جديدة طويلة الأجل قد تشمل بناء محطات من مصادر الطاقة المتجددة في فزان، المنطقة الشاسعة من جنوب غرب ليبيا الغنية بالموارد الطبيعية.