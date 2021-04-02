أمريكا وإيطاليا: ندعم الشعب الليبي ومؤسساته للوصول إلى انتخابات نزيهة

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن روما وواشنطن ستعملان على دعم الشعب الليبي والمؤسسات الليبية في الطريق نحو انتخابات حرة ونزيهة ونحو حل سياسي مستدام للأزمة في إطار الأمم المتحدة.

وقال دي مايو وبلينكن، في مقال افتتاحي مشترك بصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، إن بلديهما ستعملان جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين بشأن جميع التحديات المتعددة الأطراف ذات الصلة لتعزيز الوصول العالمي إلى اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وأضاف الوزيران أنهما سيعملان أيضًا على رفع مستوى الطموح فيما يخص المناخ وبدء التعافي بعد جائحة كورونا، وذلك على مسار الاستدامة البيئية والاجتماعية.

وحول الأمن، أكد دي مايو وبلينكن أن الالتزام المتبادل داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) راسخ، مشددان على أن الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسعة الممتدة من أفغانستان إلى منطقة الساحل يعد هدفا ذا أولوية للتعاون الإيطالي الأمريكي.

وأضافا: “نحن في طليعة الكفاح ضد الإرهاب من خلال التحالف العالمي ضد تنظيم داعش”.

وفيما يتعلق بأفغانستان، أكد الطرفان أن القوات الإيطالية الأمريكية تعمل جنبًا إلى جنب منذ عشرين عامًا، مضيفين: “لن نسمح للإرهابيين باستخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أمننا وأمن حلفائنا”.

كما شددا على العمل معًا من أجل إيجاد حلول للأزمات في اليمن وسوريا وإيران وميانمار ومنطقة الساحل والقرن الأفريقي.