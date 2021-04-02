وزارة الدفاع تُشارك في اجتماع اللَّجنة المديرة لمبادرة 5 + 5 دفاع عبر تقنيات الفيديو

طرابلس 2 ابريل 2021 م ( وال )- شاركت وزارة الدفاع في الاجتماع الثاني و الثلاثين للَّجنة المديرة لمبادرة 5 + 5 دفاع الذي عقد بموريتانيا عبر تقنيات الفيديو من خلال ممثلي اللجنة المديرة الليبية.

وقدم ممثلو اللجنة مداخلة حول نتائج وتوصيات الاجتماع الأول للجنة الباحثين للمركز الأورو-مغاربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية (CEMRES) من قبل مدير البحث لسنة 2021م والذي تقوده دولة ليبيا.

كما تم تقديم عرض مرئي من قبل اللجنة العلمية الليبية حول آليات عمل مركز 5 + 5 التدريبي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية لغرض مناقشتها.

وأشاد رئيس اللجنة المديرة بدول مبادرة 5 + 5 دفاع على المساهمات التي قدمتها ضمن الجهود الدولية برعاية الأمم المتحدة للمُضي قُدمًا في العملية السياسية والتي توجت بسلطة تنفيذية بحكومة الوحدة الوطنية والتطلع لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر 2021 م.

وناقش المشاركون خطة العمل متعدد الأطراف لسنة 2021م واقتراح برمجة الأنشطة التطوعية في مسودة خطة العمل متعددة الأطراف لسنة 2022م لمبادرة 5 +5 دفاع. (وال- طرابلس) ر ت

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