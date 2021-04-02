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“المبروك” يُطالب بوقف ترشيحات المراقبين الماليين في السفارات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجّه وزير المالية خالد المبروك كتابًا لوزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، يُطالب فيه بوقف كافة الترشيحات السابقة الصادرة عن الوزارة بقيادة فرج بومطاري، الوزير السابق، والخاصة بتكليف المراقبين الماليين، ومساعديهم، في السفارات والقنصليات الليبية، واعتبارها كأن لم تكن.

وذكر “المبروك”، في الكتاب المتداول عبر منصات التواصل، والمؤرخ في 31 مارس من العام الجاري، أن الإجراء يأتي في إطار تنظيم آلية الترشيح، وإعداد قائمة مرشحين جديدة، وفقًا لمقتضيات التشريعات والقوانين المعمول بها.

وكان “المبروك” قد تسلّم مهام عمله في مارس الماضي، إذ تضمن محضر التسليم والتسلّم مع “بومطاري” وثيقة من 27 مستندًا، مقيدةً بها أربعة محاور رئيسة، هي “مشاريع إصلاح المالية العامة والدين العام التحديات والصعوبات والتوصيات”.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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