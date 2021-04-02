عادل عبد الكافي: التأخير في تكليف وزير للدفاع تكرار لخطأ الحكومة السابقة

زعم عادل عبد الكافي، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، أن: “التأخير في تكليف وزير للدفاع والاحتفاظ وتقويض حقيبة سيادية هامة وبالأخص في هذه المرحلة تكرار لأخطاء الحكومة السابقة. حكومة الوحدة الوطنية تسعي أن تكون حكومة مهادنة لا تتصدر للملفات المصيرية الشائكة كملف حفتر وجرائم الحرب وملف المرتزقة الفاغنر، ويبقى الوضع علي ما هو عليه إلى الانتخابات” وفق قوله.

أضاف “عبد الكافي” على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة: “لكن مع التغير في رقعة الشطرنج الدولي من مصالحات وإعادة تشكيل تحالفات فأعداء الأمس سيصبحوا أصدقاء الغد والملف الليبي سيستمر في يد الخارج وسيستخدم لمصالحهم ولمكاسب أخرى في مواقع أخرى”.

وواصل “عبد الكافي”: “على الرئاسي والحكومة أن تعي لهذه التغيرات وان تقوم بدور فعال لاستقرار البلاد فتجاهل انحرافات عجوز الرجمة يمهد وينظف طريقة ويلبسه الزي النظيف إلى الانتخابات” على حد وصفه.