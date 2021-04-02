رئيس الوزراء الإيطالي يستعد لزيارة طرابلس.. لبحث الملفات الساخنة

يعتزم رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، القيام بزيارة رسمية إلى طرابس، الثلاثاء القادم.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى له، بشكل رسمي، منذ تقلّده منصب رئيس وزراء إيطاليا.

وتنبع أهمية هذه الزيارة المرتقبة من كونها ستتطرق لبحث عدد من أهم القضايا المؤثرة، وفي مقدمتها “مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتثبيت حالة الاستقرار الأوضاع في البلاد، و إمدادات الغاز عبر خط أنابيب “جرين ستريم”.

وكشفت وكالة “نوفا” الإيطالية، أن “دراجي” ينوي أن يولي أهمية خاصة لمسألة إعادة إعمار البنى التحتية الليبية، خلال زيارته المرتقبة.

ولفتت الوكالة إلى أن حالة من السرية تهيمن على كافة المعلومات المتعلقة بالمشاريع التي ينتظر أن تساهم فيها إيطاليا، والأمر نفسه ينطبق على الاتفاقيات التي من المتوقع أن يبرمها رئيس الوزراء الإيطالي مع الجانب الليبي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار نشاط ملحوظ تقوم به الدبلوماسية الاقتصادية الإيطالية على صعيد استغلال الأوضاع التي تتحسّن في الداخل الليبي لتعزيز الاستفادة في مجال الطاقة، على وجه الخصوص.

وكشفت مصادر مطلعة أن اتفاقية جديدة طويلة الأجل تلوح في الأفق، ستتضمن تشييد محطات من مصادر الطاقة المتجددة في فزان، وهي المنطقة الواسعة التي تتمتع بكنوز من الموارد الطبيعية.

ولفت مراقبون الانتباه إلى أهمية الدور المرتقب لشركة “إيني” الإيطالية المنتج الرائد للغاز في ليبيا، والمورد الرئيس للغاز إلى السوق المحلية، على صعيد التعاون المستقبلي بين البلدين.

ومن الملفات الأخرى التي تحظى باهتمام بالغ، حرص روما على مساعدة ليبيا في إعادة بناء مطار طرابلس الدولي، الذي عانى الكثير بسبب الأعمال العسكرية، وهي الخطوة التي ستمهّد لإعادة الرحلات الجوية على الصعيد العالمي.

وفي سياق متصل، تعتزم شركة “إيناف” الإيطالية لخدمات الطيران المدني القيام بقفزة نوعية في التعاون مع السلطات الليبية في إطار إتاحة خدمات الملاحة الجوية؛ حرصًا على ضمان التشغيل بصورة متكاملة.

وتتولى الشركة في الوقت نفسه، تدريب مراقبي الحركة الجوية الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية