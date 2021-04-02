دقلو يلتقي المشري في النيجر ويدعوه لزيارة الخرطوم

التقى رئيس مجلس الدولة “خالد المشري”، النائبَ الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الفريق أول “محمد حمدان دقلو”، والوفد المرافق له والذي ضم مدير الإدارة الأفريقية “حسن عبدالسلام”، وسفير السودان بالنيجر “، جعفر محمد آدم”، ومساعد مدير مكتب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة “محمد عبدالباقي”.

بحسب بيان “المشري” هنأ الفريق “محمد حمدان دقلو” خلال اللقاء بتوحيد السلطة التنفيذية في ليبيا، كما تطرق اللقاء إلى الوضع الراهن في ليبيا و تواجد المرتزقة فيها، وأكد على ضرورة خروج جميع المرتزقة من ليبيا، وأنه في حال وجود أي سوداني في ليبيا دون إذن السلطات الليبية فإنه يعدُّ “مرتزقاً”، مضيفاً أنه في ظل الصلح بين الحكومة السودانية والمعارضة يستطيع المعارضون السودانيون العودةَ للسودان، مشدداً في ذات الوقت على أهمية التعاون الإيجابي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، ولا سيما في الجانب الأمني وحماية الحدود، وفقا للبيان.

وفي الختام، وجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الدعوةَ للمشري بزيارة السودان الشقيق في أقرب وقت.