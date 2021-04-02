رئيس الأركان والمحلق العسكري الفرنسي يبحثان آفاق التعاون بين ليبيا وباريس

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، مع الملحق العسكري الفرنسي العقيد توماس بيارد آفاق التعاون العسكري بين الجيشين الليبي والفرنسي.

كما ناقش اللقاء، الذي عقد اليوم بالقاعدة البحرية أبو ستة بطرابلس وبحضور رؤساء الأركان النوعية، ومدراء الإدارات الرئيسية للجيش الليبي، النظر وتفعيل العقود القديمة في مجالات التدريب المختلفة، بحسب ما نشرته صفحة الجيش الليبي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم.

الحداد يبحث مع سفيرة فرنسا التعاون العسكري

جاء ذلك بعد أقل من 48 ساعة، من لقاء الحداد مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتربس دوهيلين، لبحث آليات التعاون المشترك بين البلدين وتقديم الدعم العسكري في مختلف المجالات.

وحضر لقاء الحداد والسفيرة، الملحق العسكري الفرنسي العقيد توماس بيارد، في مقر وزارة الدفاع بطرابلس.

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