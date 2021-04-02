الصديق الكبير يشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في الاجتماعات ربع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انطلقت أمس الخميس.

وذكر مصرف ليبيا المركزي في بيان له، طالعته “الساعة 24″، أن الاجتماع رأسته رئيسة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، وحضره محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية ورؤساء المؤسسات المالية الرسمية.

وشهدت الاجتماعات مناقشات حول تحقيق التوازن بين الانتعاش والحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستدامة، ودور القطاع المالي ما بعد جائحة كورونا، والقضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك، وآفاق التنمية الاقتصادية والنظام المالي في العالم.