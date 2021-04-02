رئيس المجلس الرئاسي يلتقي خبراء من مركز دراسات القانون والمجتمع التابع لجامعة بنغازي

بنغازي 02 أبريل 2021 م (وال)-التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني خبراء من مركز دراسات القانون والمجتمع التابع لجامعة بنغازي.

حيث قدم فريق الخبراء خلال اللقاء مُقترحًا عن دور القانون في المصالحة الوطنية الذي قارب المركز على الانتهاء من إعداده للمشاركة في وضع أسس وقواعد المصالحة الوطنية في ليبيا، خصوصًا فيما يتعلق بمنهجية المشروع وسنده المجتمعي والعلمي.

وأكد (المنفي) حرص المجلس الرئاسي على التأسيس المجتمعي والعلمي والفني للمصالحة الوطنية الشاملة بمستوياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

ومثل مركز دراسات القانون والمجتمع التابع لجامعة بنغازي رئيس المركز الدكتور سليمان إبراهيم ووكيل المركز الدكتورة جازية شعيتير والخبير الدكتور نجيب الحصادي والخبير الدكتور الكوني أعبوده. (وال- طرابلس) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال