ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

02 April, 2021

كشف الدكتور موسي محمد المقريف وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوحدة الوطنية ،عن تفاصيل الخطة الوزارية للعام الحالي 2021 من ضمنها القانون رقم “4” لسنة 2018.لزيادة مرتبات المعلمين والعاملين في التعليم

و أوضح المقريف أنه منذ استلامه الحقيبة الوزارية، باشر في وضع خطة تتكون من أربعة مراحل، وهي ملف جائحة كورونا، واستحقاقات المعلمين، وتوحيد المناهج الدراسية، وإنشاء مراكز بحثية خاصة بالوزارة.

وكشف عن تفاصيل المرحلة الأولى، قائلاً: “كانت هناك لجنة مشكلة سابقاً من وزارة التعليم بما يسمى “حكومة الوفاق” وهذه اللجنة كانت تعمل في المنطقة الغربية والجنوبية والآن تم توسيع اللجنة لتعمل في كافة ربوع ليبيا وعقدت العديد من الاجتماعات مع اللجنة وكانت الأمور مطمئنة”.

وعن استحقاقات المعلمين، أضاف: “بدأنا في دراسة الاستحقاقات من علاوة الحصة وعلاوة التدريس بالعقود السابقة التي تم التعاقد معها لسد العجز وأيضاً وضعنا خطة لقانون رقم “4” لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب وآلية تنفيذه”.

وعن تفاصيل مرحلة توحيد المناهج الدراسية، أضاف الوزير قائلاً: “شكلنا لجنة بالخصوص لدراسة المناهج وتوحيدها بحكم الانقسام السياسي الذي أدى لانقسام المناهج الدراسية ونسعى لتوحيدها الآن، بالإضافة إلى سعينا لتوحيد امتحانات الشهادات الإعدادية والثانوية”.

وعن إنشاء مراكز بحثية خاصة بالوزارة، قال: “بدأنا تشكيل مراكز خاصة بالتربية والتعليم لتكون رافد من روافد العملية التعليمية داخل المؤسسات وأيضاً تم وضع خطة لفصل المعلم التربوي وغير التربوي باعتبار أن هناك وزارة أنشئت حديثاً وهي وزارة التعليم التقني والفني وسوف يتم حصر كل الوحدات الفنية بالتنسيق مع مجلس الوزراء ورئاسة الحكومة بنقل كل التخصصات الفنية إلى وزارة التعليم التقني والفني”.