الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية يؤكد لوكالة الأنباء الليبية أن مسألة السيادة الليبية سياسة واضحة وأمر غير قابل للمساس أو النقاش ورئيس الحكومة شدّد عليها في أكثر من مناسبة

طرابلس 02 أبريل 2021 (وال)-أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أن مسألة السيادة الليبية تم التأكيد عليها في أكثر من مناسبة، وكذلك العمل عليها من خلال سياسة رئيس الحكومة والسادة الوزراء وهي واضحة وأمر غير قابل للمساس أو النقاش.

وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء الليبية في مؤتمر صحفي عقده الخميس بطرابلس حول الأموال الليبية المجمدة والأصول الثابتة والاستثمارات في الخارج وما تتعرض له من محاولات نهبها والاستيلاء عليها، أكد حمودة أن مجلس الوزراء لم يتطرق إلى بند الأموال الليبية المجمدة في الخارج لا في اجتماعه اليوم ولا في اجتماعه السابق. (وال-طرابلس) ر ت

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