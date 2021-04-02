وزيرا خارجية الجزائر وتونس يؤكدان دعم السلطة الليبية للوصول إلى الانتخابات

بحث وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، تطورات الملف الليبي، مع نظيره التونسي عثمان الجرندي.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن بوقادوم حمل رسالة خاصة من الخاصّ الرّئيس الجزائري عبد المجيد تبّون إلى نظيره التونسي، قيس سعيّد أمس الخميس.

وأضاف البيان أن الجرندي وبوقادوم عقدا اجتماعا تناول عددا من الملفات الثنائية، وتطرق إلى عدد من القضايا الإقليميّة والدّوليّة ذات الاهتمام المشترك لاسيما الملفّ الليبيّ.

وأكّد الجانبان في هذا الصّدد على أهمّيّة دعم السّلطة التّنفيذيّة الجديدة لإنجاح المسار السّياسيّ الليبي في أفق الانتخابات المقبلة، بما يحفظ وحدة ليبيا.