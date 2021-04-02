بن صالح: عقيلة يمارس خنق الحكومة لجعلها رهن تصرفاته الشاذة

وصف سليمان بن صالح، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب باتباع سياسات خبيثة ويهودية إعلاء للمصلحة الشخصية، وفق قوله.

كتب سليمان بن صالح على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة: “عقيلة وسياسة اليهود، هي سياسة الخبث وقد أبدع فيها عقيلة، هذه السياسة تحتاج لنفس لا تؤمن بغير مصلحتها وكل الوسائل لتحقيق هذه المصلحة مشروعة، ففي هذه السياسة لا مانع من النفاق ولا مانع من الكذب ولا مانع من شراء الذمم ولا مانع من الطعن في الظهر” وفق تعبيره.

أضاف “بن صالح” قائلًا: “ظهرت هذه السياسة واضحة جلية عند اعتماد البرلمان لحكومة الوحدة الوطنية، استطاع عقيلة جمع البرلمان بكامل أعضاءه، واستطاع انتزاع الثقة للحكومة من أشد المعارضين لها، وبذلك يكون قد أمن من أية ضغوط دولية قد تمارس عليه، وأن يدر التراب في عيون منتقديه”.

وواصل قوله: “هو يأمل أن يكون اعتماد البرلمان للحكومة ومنحها الثقة سيضعها تحت جزمة عقيلة ورهن تصرفاته الشاذة، ولذلك فهو الآن يمارس عملية خنق هذه الحكومة عندما رفض ويرفض دعوة البرلمان للاجتماع لغرض اعتماد الميزانية المقررة لها، والهدف من هذا الإجراء ممارسة الوصاية على هذه الحكومة لتكون أداة لتنفيذ رغباته وتطلعاته وما يأتيه من أوامر من أسياده” على حد قوله.