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اللواء 106 مجحفل يقدم واجب العزاء لأسرة الرائد محمود الورفلي

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قام عدد من ضباط وجنود اللواء 106 مجحفل بزيارة لمنزل الشهيد المقدم، محمود الورفلي، لتقديم واجب العزاء لأسرة فقيد الوطن والجيش، الذي اغتيل في مدينة بنغازي.

وقدم منتسبي اللواء خلال الزيارة درعا تكريميا للفقيد الورفلي واصفين إياه بالبطل وذلك شكرا وعرفانا لما قدمه من جهود للوطن وللقوات المسلحة العربية الليبية.

يشار إلى أن الرائد بالقوات الخاصة محمود الورفلي اغتيل في 24 مارس الماضي إثر أصابته في الرأس وأنحاء متفرقة من الجسم قرب جامعة العرب الطبية بمنطقة بلعون في مدينة بنغازي شرق البلاد.

 

 

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