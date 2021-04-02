دور منظمات المجتمع المدني المحلية في العملية الانتخابية ببنغازي

اختتمت مساء الأمس بمدينة بنغازي ورشة العمل الثانية حول “دور منظمات المجتمع المدني المحلية في العملية الانتخابية بمدينة بنغازي”، بمقر مركز تكمين للبحوث والاستشارات، نظمتها المفوضية العليا للانتخابات بالتعاون مع مفوضية المجتمع المدني، وبحضور 15 عضوا ممثلا عن منظمات محلية من اختصاصها الاهتمام بشؤون الانتخابات والتحول الديمقراطي، ولمزيد من المعلومات عن هذا التشبيك التقينا بمدير إدارة التدريب بمفوضية المجتمع المدني الأستاذة بسمة الورفلي حيث قالت: نستهدف من خلال هذا التشبيك الذي تم بناء على مذكرة تفاهم فيما بين المفوضية العليا للانتخابات، ومفوضية المجتمع المدني توعية المنظمات المحلية بدورها في العملية الانتخابية، وتم اختيار هذه المنظمات للمشاركة في ورش العمل بناء على اشتراطات معينة وضعتها مفوضية المجتمع المدني، وهي أن تكون المنظمة نشطة وفاعلة وحريصة على تجديد اشهارها بشكل دوري، وكذلك المنظمات المعنية ومن أهدافها ترسيخ الديمقراطية ولها علاقة بالانتخابات، وتم دعوة هذه المنظمات للمشاركة في ورش العمل عن طريق اعلان قمنا بنشره عبر صفحة المفوضية بالفيس بوك وقمنا بإرفاق رابط التسجيل بالإعلان، ونظرا لوجود جائحة كورونا ومراعاة للتباعد الاجتماعي قمنا باختيار 15 منظمة في كل ورشة، لأن عدد المنظمات كبير، ونحن مستمرون بهذه الطريقة في التوعية والتثقيف للمنظمات الى أن نغطي جميع المنظمات المستهدفة.

وتضيف الأستاذة بسمة بأن مكتب التدريب بمفوضية المجتمع المدني، ومكتب التوعية والعلاقات العامة بالمفوضية العليا للانتخابات يحرصان على توعية المنظمات بدورها في العملية الانتخابية بداية من وضع الإطار القانوني إلى مرحلة ما بعد الانتخابات.من جانبه يقول منسق مكتب التوعية والعلاقات العامة بالمفوضية العليا للانتخابات فرع بنغازي الأستاذ محمود أحمد الكاديكي: بأن هذه الورشة هي الثانية ضمن مجموعة الورش التي تم تنظيمها حول توعية المنظمات المحلية بدورها في العملية الانتخابية بالتنسيق مع مفوضية المجتمع المدني، حيث استهدفنا المنظمات الليبية المهتمة بهذا الجانب.

ويضيف الأستاذ محمود: بأن محتوى الورش هو ذات المحتوي، ولكن في كل مرة نستهدف مجموعة من المنظمات مراعاة للتباعد الاجتماعي في ظل انتشار كورونا، ويشير بأن الورش تتضمن التعريف بالمفوضيتين، والتعريف بالرقابة على الانتخابات، وتطرقنا الى أنواع التدريب لكل عملية انتخابية، كما تناولنا بالحديث مدونة السلوك الصادرة عن مفوضية الانتخابات وماهي أهميته في يوم العملية الانتخابية، كما تناولت الورشة الدورة الانتخابية ودور منظمات المجتمع المدني في كل مرحلة منها.

ويقول الاستاذ محمود: بأنهم تناولوا أيضا خلال الورشة الشكاوى والطعون، وكيفية تقديمها من اللجنة المشكلة من المفوضية، كما حاولنا أن نشرح مبادئ ومصداقية العملية الانتخابية، وماهي آلية العمل التي تعمل بها الإدارات الانتخابية، ونحن غير معنيين باللجنة المركزية باعتبار أنهم لديهم دورهم وكوادرهم واعلاميهم، فنحن دورنا خاص بأعمال مفوضية وتنشيط الانتخابات في بنغازي.

ويوضح بأن: هذا البرنامج تم اطلاقه من مكتب بنغازي وبذلك هذه الورش سوف تكون على مستوى بلدية بنغازي، ويضيف بأنهم مستمرون في هذه الورش مادام الدعم موجود، ويؤكد على أن الدعم الذي تم تلقيه من أجل انطلاق هذه الورش هو دعم ذاتي وبالعلاقات الشخصية، من حيث توفير المكان وتقديم الدعم اللوجستي، ولكن نتمنى من الإدارات الانتخابية أن تدعم مثل هذه الورش خاصة الناس التي لديها رغبة في القيام بمثل هذه الاعمال التوعوية.

