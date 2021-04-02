وزيرة الشؤون الاجتماعية من بنغازي: اليوم نطوي صفحة الماضي وسنكون حكومة لكل الليبيين

أجرت وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الدكتورة “وفاء الكيلاني” جولة تفقدية بعدد من المؤسسات التابعة للوزارة في مدينة بنغازي أمس الخميس.

وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان طالعته “الساعة 24″، أنه جرت مراسم التسليم والاستلام بين وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المنتهية ولايتها الدكتورة “فتحية علي حامد” و”الكيلاني”، في مقر مركز تنمية إبداعات الطفل والإرشاد الأسري.

وفي كلمتها الترحيبية قالت الوزير الجديدة: “اليوم نطوي صفحة من صفحات الماضي وحكومة الوحدة هي حكومة كل الليبيين”، مقدمة شكرها وتقديرها للدكتورة “فتحية علي حامد” على الجهود والتحديات التي واجهتها واضعة في الحسبان المبادرات السابقة.

وبعد انتهاء مراسم الاستلام والتسلم، زارت “الكيلاني” ديوان الوزارة في بنغازي للتعرف على الموظفين وطبيعة عملهم.

وخلال جولتها، ثمنت الوزير الجهود التي بُذلت خلال الفترة السابقة من عمر الوزارة، مؤكدة حرصها على استمرار ديوان الوزارة بكادرها الوظيفي الحالي، داعية الجميع إلى بذل الجهد والعطاء متمنية الله أن يوفقهم في اعمالهم المكلفين بها.

وعقب ذلك، زارت الكيلاني برفقة وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق الدكتورة “فتحية علي حامد” مركز تأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة بنغازي.

وشملت الجولة عددا من الأقسام والقواطع بالمركز للاطلاع على وضعه وطبيعة سير عمله ، وخلال جولتها التقت “الكيلاني” بعدد من النزلاء للاطلاع على العراقيل والصعوبات التي تواجههم، مثمنة عالياً الجهود المبذولة وما يقدمه المركز من خدمات طيلة الفترة الماضية، مؤكدة على أن تتحسن الأوضاع في كافة الجهات والمراكز التابعة.

كما زارت الوزيرة مقر الإدارة العامة لصندوق دعم الزواج بمدينة بنغازي واطلعت على عمل الصندوق وما تم تقديمه خلال الفترة السابقة والمقترحات والرؤى المستقبلية ومايمكن تنفيذه خلال الفترة القليلة القادمة.