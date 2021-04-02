شركة الكهرباء: طرح الأحمال من اثنتين إلى ثلاث ساعات 

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن ساعات طرح الأحمال ليوم الجمعة، اثنتان إلى ثلاث ساعات.

وورد في النشرة اليومية للشركة عن الإدارة العامة للتحكم، أن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الغربي والجنوبي ساعتان والشرقي ساعتان إلى ثلاث ساعات.

واشتكت الشركة الجمعة أيضا سرقة مجموعات خارجة عن القانون أسلاك بمسافة 300 متر، تغذي ستة محولات ضغط عالي، بمنطقة غوط بوساق بدائرة السواني، التابعة لإدارة توزيع الجفارة.

وأفادت الخميس الشركة العامة للكهرباء بتواصل أعمال النهب لمرافقها، وآخرها سرقة أسلاك ضغط عال بمسافة 400 متر بدائرة شمال العزيزية.