إنقاذ 167 مهاجرا إفريقيا قبالة السواحل الليبية

تمكنت القوات البحرية الليبية أمس، من إنقاذ مئة وسبعة وستين مهاجرا يحملون جنسيات إفريقية، قبالة سواحل ليبيا،

وقالت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، إن عملية الإنقاذ نفذها الزورق فزان فور تلقي جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ نداء استغاثة من زوارق مطاطية كانت تقل المهاجرين في البحر المتوسط، وكانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية.

وأشارت في بيان إلى إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، تمهيدا لتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، صفا مسيحلي، رصد ارتفاع ملحوظ بأعداد القوارب المغادرة من السواحل الليبية خلال هذه الفترة، خاصة في ظل ندرة وجود سفن للإنقاذ في منطقة وسط المتوسط، مشيرة إلى أن ألف رجل وامرأة وطفل حاولوا الفرار من ليبيا خلال الأسبوع الماضي.

هذا وأعادت المنظمة الدولية للهجرة تأكيدها على وجوب إنهاء الاعتقال التعسفي بحق المهاجرين، مشيرة إلى الأهوال التي يعيشونها بعد إعادتهم إلى ليبيا.

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